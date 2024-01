Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului trecut, președinta Maia Sandu a efectuat 21 de vizite de lucru și oficiale in strainatate. Cele mai multe vizite, 3 la numar, au fost in Romania, iar cite doua vizite de lucru au fost Ucraina, Elveția și SUA. Șefa statului s-a mai deplasat in Germania, Polonia, Marea Britanie, Canada,…

- O grupare care a fortat zece tinere sa se prostitueze, inca din 2016, a fost destructurata, dupa cooperarea dintre anchetatorii din mai multe state. Victimele au fost exploatate in Romania, dar si in Elvetia, Germania, Regatul Tarilor de Jos, Marea Britanie, Franta, Spania, Cehia, dar si in state arabe,…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a lansat un atac la adresa presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat portalului 20 Minuten din Elvetia, care a fost citat pe larg in Rusia si Ucraina duminica, potrivit dpa, conform Agerpres."Oamenii se intreaba de ce nu am fost mai bine pregatiti…

- Cercetarile unor instituții de presa independente din Rusia și afirmațiile unora dintre femeile care protesteaza sugereaza ca, in ultimele saptamani, autoritațile au oferit mai multe plați in numerar familiilor soldaților de pe front pentru ca aceștia sa opreasca protestele, potrivit actualizarii zilnice…

- Signa, imperiul imobiliar si de retail in valoare de 27 miliarde de euro al lui Rene Benko, a solicitat intrarea in insolventa miercuri, dupa ce incercarile de ultim moment de a obtine finantare de urgenta au esuat, devenind astfel unul dintre cele mai mari dezastre imobiliare de la criza financiara…

- Trupele ruse au continuat operațiunile ofensive langa Avdiivka, sambata, și au facut progrese confirmate, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului. Imaginile geolocalizate indica faptul ca forțele ruse au avansat la nord de Krasnohorivka, o așezare la 7 km nord-vest de Avdiivka.STIRIPESURSE.RO…

- Eurodeputatul Eugen Tomac a precizat intr-o intervenție pentru B1 TV ca Austria trebuie anchetata de Comisia Europeana . Modul in care Austria eludeaza sancțiunile economice impotriva Federației Ruse constituie infracțiune, atrage atenția Tomac. Acesta a precizat ca Austria in loc sa iși diminueze…

- Romania a fost printre cele 44 de state care s-au abținut de la votul rezoluției ONU privind conflictul din Orientul Mijlociu, alaturi de mai multe țari europene, precum Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Italia, Germania sau Marea Britanie.