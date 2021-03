Stiri pe aceeasi tema

- "Concurenta este cea mai mare preocupare pentru companiile de productie in urmatoarele sase luni, urmata de sanatatea angajatilor, locurile de munca si digitalizarea operatiunilor", potrivit sondajului global ”Reinventing the future of manufacturing”, realizat de PwC in randul directorilor operationali…

- Reprezentanții mai multor instituții s-au intalnit la sediul Primariei Timișoara pentru a discuta despre problema migranților care sunt in numar tot mai mare pe strazile Timișoarei. Din nou, a fost adusa in discuție nevoia sprijinului oferit la nivel central, capacitatea orașului, dar și a județului…

- Evoluția pandemiei la nivel european și mondial a determinat schimbari ale comportamentului consumatorilor. Insa a generat și schimbari in fluxurile comerciale. In special intre companii care activeaza in diverse state. Granițele multor state s-au inchis anul trecut. Companiile aeriene nu au mai putut…

- Medicul Virgil Musta susține ca vaccinul impotriva Covid-19 poate fi facut de majoritatea persoanelor, dar serul nu este recomandat persoanelor cu reactie alergica severa la componentele vaccinului... The post Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica. Pacienți…

- Spitalele din Fetești, Slobozia și Urziceni au fost luate cu asalt de persoanele cuprinse in etapa a doua de vaccinare, programate in platforma informatica pentru imunizare. Reprezentanții unitaților medicale cauta soluții pentru a face fața numarului mare de solicitari. Soluții cauta și Direcția de…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui verifica in aceasta perioada procesul de incheiere a situatiilor scolare pe semestrul intai al anului scolar 2020-2021, in unele scoli fiind identificati elevi ale caror medii nu pot fi incheiate. Potrivit reprezentantilor ISJ Vaslui,…

- Reprezentanții firmelor din mai multe domenii de activitate cheie sunt rugați sa contacteze Primaria Maracineni, in vederea transmiterii unor informații legate de campania de vaccinare. In urma cu puțin timp, pe pagina Primariei Maracineni a aparut urmatorul anunț: In atenția administratorilor firmelor…

- La 1 ianuarie 2021 ar trebui sa inceapa pregatirile pentru sistemul de reciclare a sticlelor și peturilor in baza unei garanții de 50 de bani. Reprezentanții magazinelor sunt nemulțumiți și cer o amanare. Cert este ca, pe 1 aprilie 2022, reciclarea cu garanție va trebui sa functioneze. Pana pe 1 ianuraie…