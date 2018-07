Stiri pe aceeasi tema

- Singura eleva din judetul Timis care a obtinut media 10 la bacalaureat a absolvit Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timisoara, institutie la care au invatat Herta Muller si Stefan Hell, laureati ai Premiului Nobel. Tanara spune ca de la zece ani si-a dorit sa studieze in strainatate, iar acum…

- Cu succesul de aseara, CFR Cluj a reușit nu doar sa egaleze Universitatea Craiova la titluri, ci sa aduca Cluj-Napoca in top 5 orașe cu titlu in Liga 1 Astfel, urbea de pe Someșul Mic are 4 titluri de campioana, la egalitate, pe locul 5, cu Craiova. Pe primele 4 poziții se situeaza Bucureștiul (61),…

- Va un adevarat dezmaț culinar la Timișoara. Experiența culinara ce a bucurat in 2017 peste 85.000 de gurmanzi prezenți in Parcul Rozelor revine la Timișoara. In perioada 10 – 13 Mai 2018 Street FOOD Festival parcheaza food-truck-urile pline cu delicii alaturi de concerte cu muzica buna in Parcul Rozelor…

- De ce s-a desparțit Mara Banica de Razvan dupa o relație de cinci ani. Cei doi au trait o frumoasa poveste de dragoste, insa acum au decis sa o ia pe drumuri separate. Jurnalista a marturisit ce iși dorea foarte mult. Mara Banica a publicat un mesaj neașteptat, zilele trecute, pe contul de Facebook.…

- Evenimentul organizat de Scoala Gimnaziala “Sf. Antim Ivireanul” din Timișoara va avea loc in 3 mai, incepand ora 15, la sediul școlii. Aici se vor interpreta și premia cele mai bune lucrari participante la concurs. Lucrarile sunt creații proprii despre Maica Domnului sau mame ale elevilor…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a invins Polonia, luni, cu scorul de 3-1, intr-un meci din Grupa C a Campionatelor Mondiale de tenis de masa pe echipe de la Halmstad (Suedia). Punctele victoriei au fost realizare de Eliza Samara (2) și Bernadette Szocs. Tricolorele au trecut astfel cu bine…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a anuntat sambata, la Mamaia, ca in aceasta vara, in statiunile de pe litoral vor fi facute teste antidrog, ea precizand ca angajatii MAI vor actiona atat preventiv, cat si in interventii directe de combatere a consumului si traficului de droguri. "Discutam…

- Lunca Teuz Cermei este „condamnata” sa castige duelul de pe teren propriu – sambata, ora 17 – cu ACSO Filiasi pentru a nu se afunda mai adanc in „hora” retrogradarii. Baietii pregatiti de Radu Anca si Roly Nagy au dezamagit in acest retur, intrand intr-un blocaj, aparent, fara iesire.…