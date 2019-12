Se pare ca Oana Roman pașește in noul an cu piciorul drept. Vedeta a slabit opt kilograme, a avut cateva reușite semnificative pe plan profesional și se gandește cu optimism la viitorul ei. Insa, pe cat de placut este sa dai jos niște kilograme in plus, pe atat de neplacut este momentul cand constați ca ți-au ramas mari hainele.