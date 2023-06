Stiri pe aceeasi tema

- Impiegatul de miscare care era de serviciu la momentul in care un tren de marfa a trecut peste un macaz și a fost la un pas sa se ciocneasca frontal cu alt tren a fost amendat cu 15.000 de lei, deoarece nu a anuntat producerea incidentului, informeaza Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana (ASFR).

- „In urma acestui incident, la decizia AGIFER, s-a decis o actiune de investigare a acestui incident, ceea ce inseamna ca ne vom apleca cu mare atentie in asa fel incat, intr-un termen cat mai scurt posibil, dar nu mai lung de un an, sa putem obtine toate concluziile referitoare la ceea ce s-a intamplat,…

- Uluitor! Oficial AGIFER, intrebat despre incidentul feroviar din Sighisoara: Ma sunati sambata, in timpul meu liber. Bugetarul nu este sluga mass-mediaResponsabilul desemnat pentru relatia cu presa din cadrul AGIFER, Marian Zamfirache, a refuzat, sambata, sa ofere detalii despre incidentul feroviar…

- Potrivit Club Feroviar, o coliziune intre doua trenuri incarcate cu motorina si, respectiv, ingrasaminte chimice a fost evitata, joi dimineata, in ultimul moment in Gara Sighisoara. „Mecanicul unui tren GFR a adormit, fapt pentru care trenul sau a depasit semnalul de iesire din statie aflat pe rosu.…

- Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare a proiectului "construire atelier de jaluzele si locuinta de serviciu S P 1E partial conform PUD aprobat prin HCL nr. 336 28.07.2022", amplasat in judetul Constanta, Municipiul Constanta,…

- In perioada 3 aprilie ndash; 5 mai 2023, politistii de la transporturi au actionat pentru cresterea gradului de siguranta si securitate pe infrastructura nationala de cai ferate, in colaborare cu Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana de la nivelul Autoritatii Feroviare Romane.Potrivit unui comunicat…

- CFR a anuntat, vineri, ca retrage din circulatie toate locomotivele electrice dotate cu echipamente tehnice similare cu acelea ale locomotivei implicate in accidentul feroviar care a avut loc la Galati. Decizia intra in vigoare imediat. ”Avand in vedere masurile de siguranta feroviara comunicate de…

- Un angajat CFR din Teleorman, impiegat de mișcare in stația Ciolpani, a fost prins beat la serviciu, anunța IPJ Teleorman. Barbatul, in varsta de 43 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest și avea 0,80 mg alcool pur in aerul expirat. Impiegatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice și…