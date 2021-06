Stiri pe aceeasi tema

- SONDAJ DE OPINIE: Doriți comasarea voluntara a UAT-urilor Alba Iulia și Ciugud? Ce declara primarii Gabriel Pleșa și Gheorghe Damian SONDAJ DE OPINIE: Doriți comasarea voluntara a UAT-urilor Alba Iulia și Ciugud? Ce declara primarii Gabriel Pleșa și Gheorghe Damian Comasarea UAT-urilor este posibila…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, sambata, o hotarare prin care Marea Britanie trece din zona galbena in zona roșie, din 1 iunie, din cauza creșterii rapide a infecțiilor cu no...

- Urmeaza un nou val de scumpiri la 1 iulie. Ca urmare a liberalizarii greșite din domeniul energetic și a anularii masurilor de protecție adoptate de PSD, de la jumatatea anului 2021, companiile furnizoare de gaze naturale vor majora din nou tarifele cu 20% și vor putea incheia automat noi contracte,…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca ,,prețurile au luat-o razna in timp ce Cițu se viseaza iar pe calul alb al creșterii economice”. El spune, in replica la declarația premierului pe tema creșterii economice din primul trimestru al anului, ca ,,istorica este doar prabușirea…

- Premierul Florin Citu a afirmat vineri, la Suceava, ca Romania are toate conditiile pentru a avea in urmatorii patru ani o explozie a cresterii economice, un numar mai mare de locuri de munca si ca pot fi facute autostrazi si spitale care nu s-au facut in ultimii 30 de ani.

- Inscrierea in Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in școli se amana pana la inceputul lunii iulie in vederea modificarii Ghidului de finantare, a anunțat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). „Administratia Fondului pentru Mediu anunta amanarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, considera ca este nevoie de timp pentru educatie, el atragand atentia ca Romania are cel mai scurt an scolar din Europa, dupa Albania, si ca elevii romani petrec la scoala, in 12 ani preuniversitari, cu aproape doi ani si jumatate mai putin decat cei din Germania.…

- Productia economica globala ar urma sa fie cu aproximativ 3% mai scazuta in 2024 decat se estima inaintea pandemiei de coronavirus, dar impactul pe termen mediu nu va fi atat de sever ca in timpul crizei financiare globale din 2008 - 2009, se arata intr-o postare publicata