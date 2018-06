Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, care se va casatori, astazi, cu printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, va fi condusa la altar de tatal mirelui, printul Charles, a anuntat, vineri, Palatul Kensington. "Meghan Makle l a rugat pe Majestatea Sa Printul de Wales sa o conduca la altar la…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe si a orasului Cavnic sunt doar doua exemple de autoritati locale care au programe de atragere inapoi acasa a tinerilor romani plecati la munca in strainatate. Metoda este similara: ofera terenuri gratuite pentru case. Rezultatele arata insa neputinta de a convinge.

- Comuna Ciugud din județul Alba a fost data in ultimii ani ca exemplu de bune practici pentru comunitațile rurale din Romania. Notorietatea construita in timp, atragerea de fonduri europene, dar și faptul ca anul trecut s-a deschis aici cel mai modern teren de golf din țara au schimbat și piața imobiliara…

- Constantin Lacatușu, primul roman care a urcat Everestul, pregatește primul Muzeul al Muntelui din Romania. Este vorba despre un muzeu dedicat alpinismului, cu obiecte pe care le-a adunat intr-o viața dedicata acestui sport. Printre exponate se vor afla unele absolut inedite, care demonstreaza ca alpinismul…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ referitor la implicațiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, iar ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, incearca sa explice care sunt fazele negocierilor si ce efect au acestea. Potrivit unui comunicat…

- Aproximativ 4,8% dintre consumatorii din Romania, adica un numar de 443.000, detin in acest moment contoare inteligente de masurare a energiei, iar companiile si-au propus in acest an extinderea acestor tehnologii pentru inca 270.000 de clienti, a declarat, miercuri, Maria Ispas, director al Directiei…

- Romania este in top 10 tari est-europene cu terenuri agricole ecologice. Țara noastra se afla pe locul 7 in topul primelor 10 tari ca suprafata totala agricola ecologica, condus de Polonia, din cele 23 de tari est-europene analizate de FIBL Elvetia (Institutul de Cercetare a Agriculturii Ecologice Elvetia…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…