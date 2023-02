Impact devastator între un autobuz și un camion blindat: 20 de morți și 60 de răniți – FOTO Un accident intre un camion blindat și un autobuz a provocat moartea a 20 de persoane și ranirea altor 60 in Africa de Sud, a anunțat marți departamentul de transport din provincia Limpopo, citat de AFP. Circulația in zona a fost inchisa pentru a permite serviciilor de prim-ajutor sa intervina. Cele doua vehicule s-au ciocnit […] The post Impact devastator intre un autobuz și un camion blindat: 20 de morți și 60 de raniți - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident intre un camion blindat și un autobuz a provocat moartea a 20 de persoane și ranirea altor 60 in Africa de Sud, a anunțat marți departamentul de transport din provincia Limpopo, citat de AFP.„Douazeci de persoane au fost ucise in mod tragic intr-un accident dupa ce un camion de transport…

- Doi copii au murit si alti sase au fost raniti si transportati la spital miercuri dimineata in Canada dupa ce un autobuz s-a izbit de cladirea unei gradinite din orasul Laval, la nord de Montreal, informeaza Agerpres. Poliția nu exclude varianta ca ar fi putut fi un act deliberat. Un copil a fost declarat…

- A fost o noapte neagra in Turcia si Siria. Bilantul cumulat al cutremurelor produse luni depaseste 4.365 de morti si 15.834 de raniti, potrivit noilor date furnizate de autoritati. In Turcia, Autoritatea pentru Situatii de Urgenta si Dezastre (AFAD) a comunicat marti dimineata ca bilantul actual este…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

- Cel putin 17 persoane au murit vineri in urma coliziunii dintre un autobuz de pasageri si un camion in nord-vestul Pakistanului, relateaza DPA, citata de Agerpres. Peste 20 de persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs pe autostrada in apropierea orasului Kohat din provincia Khyber Pakhtunkhwa,…

- Cutremurul cu magnitudine de 5.9 care a avut loc in Iran a provocat moartea a cel puțin doi oameni și a ranit peste 300 de persoane. Seismul a lovit orașul Khoy din provincia Azerbaijanul de Vest, in nord-vestul țarii, la ora locala 9:44. Agenția de presa de stat din Iran, IRNA, a relatat ca cutremurul…

- Nouasprezece persoane au murit și alte 20 au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc, duminica, in provincia Jiangxi din estul Chinei, a anunțat presa de stat, relateaza The Guardian.

- Cel putin noua oameni si-au pierdut viata, iar 40 au fost raniti dupa ce o cisterna care transporta gaz s-a lovit de un pod și a explodat la 40 de kilometri est de Johannesburg, in Africa de Sud, au anuntat serviciile de urgenta, informeaza Agerpres.