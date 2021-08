Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) și-a aflat in aceasta dimineața adversara din primul tur al turneului de la Cincinnati, care se va desfașura intre 16 și 22 august. Halep o va infrunta in runda inaugurala de la Cincinnati pe poloneza Magda Linette (29 de ani, 44 WTA). Ziua și ora partidei urmeaza a…

- Simona Halep nu a mai participat la niciun turneu de tenis, dupa accidentarea de la Roma, iar acum este la un pas sa iasa din topul primelor 10 jucatoarea de tenis din lume, informeaza Hotnews . Simona Halep a fost devansata de Garbine Muguruza și a ajuns pe locul 10 WTA, cu 4.115 puncte, la mica distanța…

- Dupa ce a ratat cele mai importante obiective ale sezonului (Roland Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice) din cauza acidentarii suferite la Roma, Simona Halep (9 WTA) nu figureaza nici pe tabloul principal al Rogers Cup, turneu de categorie "WTA 1.000", care în acest an are loc la Montreal.Daca…

- Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) s-a calificat in optimi la Roland Garros 2021, continuand astfel forma remarcabila din acest sezon. E pentru prima oara in ultimii 12 ani cand Sorana avanseaza in saptamana a doua de la Paris Sorana Cirstea joaca in runda urmatoare cu slovena Tamara Zidansek (23 de…

- Sorana Cirstea și Ana Bogdan, singurele jucatoare din Romania aflate in continuare pe tabloul principal de la Roland Garros, spera la un parcurs cat mai lung la Paris. Sorana Cirstea - Daria Kasatkina și Ana Bogdan - Paula Badosa, meciuri contand pentru turul III de la Roland Garros, se joaca vineri,…

- Buzarnescu a invins-o pe Rus in doua seturi, scor 7-5, 7-5, dupa o ora si 43 de minute de joc. In turul doi, Buzarnescu va evolua cu invingatoarea meciului dintre Serena Williams si Irina Begu. In turul doi au mai acces Sorana Cirstea si Ana Bogdan. Cititi si: Bianca Andreescu, eliminata in primul tur…

- Sorana Cirstea (61 WTA) s-a calificat vineri in finala turneului de tenis feminin WTA 250 de la Strasbourg, dupa ce a invins-o in semifinale pe poloneza Magda Linette (48 WTA) cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2. Cirstea...

- Irina Bara s-a calificat, miercuri, în turul trei al calificarilor de la Roland Garros, dupa ce a trecut în trei seturi de Mandy Minella (Luxemburg/207 WTA).Bara (122 WTA, favorita 14 în calificari) a avut nevoie de o ora și 39 de minute pentru a obține victoria, scor 3-6, 6-3,…