Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a izbucnit in casa baieților de la Mireasa, capriciile iubirii. Alex și Victor au ajuns sa se amenințe cu bataia și sa iși adreseze cuvinte extrem de dure, iar motivul scandalului a fost unul cat se poate de neinsemnat. Iata de la ce a inceput totul și ce au povestit cei doi…

- In casa ”Mireasa” au avut din nou loc momente tensionate, protagonistele ultimului scandal fiind Andrada, Alina și Adelina. Astfel, dupa ce iubita lui Victor a trebuit sa le faca fața celor doua adversare, mama sa a intrat in direct și le-a pus pe fete la punct. Iata ce le reproșeaza domna Ionela.

- Impacare surpriza intre foștii concurenți de la Survivor Romania! Emisiunea de la Kanal D nu doar ca le face pe vedete sa treaca prin diferite probe complicate, dar și ajuta la formarea unor legaturi indestructibile. Ce foști concurenți de la Survivor Romania 2021 s-au impacat In timp ce mulți fani…

- Amalia a intrat in casa Mireasa, capriciile iubirii, cu zambetul pe buze, gata sa iși gaseasca partenerul care sa o faca cea mai fericita femeie din lume. Puțini știu ca Amalia are un trecut amoros destul de tumultos și ca, la un moment dat, a fost ceruta in casatorie de un barbat care ulterior a devenit…

- Ela și Petrica, alaturi de doamna Gabi și Ioana, au fost prezenți in platoul ”Mireasa- Capriciile Iubirii”. Aceștia au discutat despre retragerea baiatului, iar sora concurentei a sunat pentru a o consola.

- Pe parcursul Cupei Federatiei, organizata la Frasin, echipele de oina au avut ca oaspete proaspata familie Lupascu, imediat dupa ce a depus juramantul de credinta la una dintre frumoasele manastiri din zona Bucovinei. Alina si Lucian au avut ocazia sa fie initiati in oina, fiecare lovind mingea din…

- Andra și David Stancu, cei doi concurenți de la show-ul matrimonial “Mireasa” și-au unit destinele dupa ce s-au intalnit in show-ul de la Antena 1. Cei doi anunțau in urma cu doua luni ca divorțeaza, din cauza neințelegerilor dar s-au impacat, la cateva zile distanța. Bruneta ne-a marturisit cum ii…

- Vio, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comedianți din Romania, a decis sa se alature campaniei „Vara cu 100 de idei”. Ce dezvaluiri a facut artistul pe care l-am putut vedea pe scena emisiunii „iUmor” de la Antena 1?