- In satul Scurta, din comuna Orbeni, a reaparut o meserie considerata astazi, in mai toata lumea, rara: meseria de potcovar. Viceprimarul comunei, Neculai Popa, l-a surprins, intr-o zi, chiar in fața curții, pe tanarul George Chitic potcovind un cal. In comuna chiar tinerii sunt acum tot mai puțini,…

- Doi barbati au fost observati de jandarmi in timp ce sustrageau portofelul unei batrane. Barbatii s-au ales cu dosar penal. Marti, 19 mai, in jurul orei 15:20, in timp ce patrula pe strada Gheorghe Petrascu, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de ordine publica pe raza municipiului Tecuci a observat…

- Potrivit Direcției Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau, in județ mai exista inca trei focare de Pesta Porcina Africana. Virusul a fost depistat la porci domestici din gospodariile populației din localitațile Dealu Perjului și Barboasa, comuna Oncești și Racaciuni, comuna Racaciuni,…

- In intervalul 09 aprilie, ora 08:00 – 10 aprilie, ora 08:00, pompierii militari bacauani au desfașurat un numar de 46 de misiuni, dupa cum urmeaza: ???? opt incendii la gospodarii cetațenești din localitațile Darmanesti, Filipeni, Poduri, Caiuți, Plopana, Luizi Calugara, Nicolae Balcescu și Oituz; ????…

- Astazi, 9 aprilie 2020, activitațile prin care Biserica raspunde nevoilor comunitații in contextul Covid-19, au continuat. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, prin Protoieria Onești, și-a indreptat din nou sprijinul catre Serviciul de Ambulanța…

- Un incendiu de proporții s-a declanșat sambata dupa-amiaza, in comuna Dofteana, sat Bogata, intr-o zona de litiera. Au acționat 3 echipaje ASAS (autospeciale cu apa și spuma) și un echipaj APIC (autospeciala de prima intervenție și comanda), incadrate cu 19 pompieri militari. De asemenea, la locul evenimentului…

- Intr-o mare intersecție a municipiului Onești, la intretaierea bulevardului Oituz cu strazile Tineretului și Sfinții Apostoli, in imediata vecinatate a Bibliotecii „Radu Rosetti” și a Primariei și chiar sub nasul lui Eminescu din originalul portret in chip de monument omagial care are sute de mii de…

- Invinsa cu 3-0 sambata trecuta, la Targoviște, in prima etapa a play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau va evolua in deplasare și in runda a doua. Astazi, de la ora 19.00, studentele sunt chemate in cauza la Galați, contra Belorului din localitate. „Din cate știm, meciul se va disputa…