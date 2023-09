Imobiliare: se schimbă definiția locuinței și se plătește TVA diferențiat Guvernul a publicat Legea privind masurile ficale prin care se schimba clasificarea locuințelor din țara și se va plati TVA in funcție de gradul de finisare. Locuințele in Romania sunt de trei feluri: la roșu, la gri și la cheie. Pentru ca se va genera multa confuzie, Guvernul a explicat in ce consta o „locuința la cheie” și prezinta facilitațile pe care o astfel de casa o va avea la plata TVA-ului. Propunerile Guvernului: Se dorește revizuirea semnificației expresiei pentru casele și apartamentele in care pot fi locuite ca atare. Mai exact se propune introducerea unor condiții referitoare la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat ce salariu caștiga in Romania un medic in funcție de competențe. Legea este stricta in privința salariilor medicilor, inclusiv a specialiștilor, dar și a restului personalului medical, cum sunt asistentele sau infirmierele. Care sunt banii incasați și de medicii de familie. Ce salarii au medicii…

- NATO i-a trimis Rusiei un mesaj clar de descurajare pentru a preveni orice posibil viitor incident militar intre Moscova si Alianta. Mesajul a fost cu atat mai necesar, in conditiile gradului crescut de agresivitate manifestat de Kremlin dupa ce Putin a a

- A fost inca o zi de foc in Romania. Bucurestiul si alte opt judete s-au aflat pentru a doua zi sub avertizare extrema de canicula. A fost cea mai calduroasa dimineata de 26 iulie din ultimii 60 de ani. Daca azi am cautat racoarea aerului conditionat, maine vom avea parte de ea natural, temperaturile…

- Deputatul liberal Valentin Fagarasian vine cu vești bune! Acesta spune ca va purta discuții la Casa de Pensii cu privire la dosarele de pensii ale romanilor. Potrivit deputatului, dosarele de pensii vor trebui sa... CITESTE SI BREAKING NEWS BREAKING - CCR arunca in aer PNRR-ul Romaniei: amana…

- Legea are ca obiect instituirea unor masuri pentru furnizorii de combustibili si pentru consumatorii industriali de hidrogen, in vederea integrarii hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si al transporturilor. Potrivit legii, Furnizorii de combustibili…

- Una din cele mai mari probleme ale Bucureștiului, și-așa un oraș aglomerat, au fost și sunt locurile de parcare. Dar, conform PMB, se incearca soluționarea acestor probleme prin implementarea unor noi soluții. Aceleași soluții aduc și amenzi de mai multe ori pe zi pentru șoferi.

- Mai puțin de un sfert din terenurile lucrate de fermieri in Romania sunt in proprietate, restul fiind administrate in arenda, susțin reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania (Forumul APPR). Tocmai de aceea este foarte importanta Legea arendei adoptata recent…

- Conform ultimei decizii a Guvernului, modul de obținere al concediului medical se schimba in Romania! Avand in vedere procedura complicata pe care il urmeaza oamenii pentru a primi zile libere in acest scop, Guvernul iși propune sa simplifice acest lucru. Iata noua lege de care toți angajații trebuie…