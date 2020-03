IMM-urile care lucreaza cu BT pot beneficia de reducerea ratelor de credit pentru urmatoarele 6 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania anunta un prim set de masuri imediate pentru sustinerea IMM-urilor si a companiilor care lucreaza cu BT, afectate de actualul context. “Bancile pot juca un rol semnificativ în propagarea comportamentelor responsabile din punct de vedere social si economic. Împreuna…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat noi restrictii severe, duminica, pentru a opri raspandirea virusului. Adunarile publice la care participa mai mult de 5 persoane au fost interzise, iar cetatenii nu mai au voie sa se intalneasca cu nimeni. Exista doar trei motive pentru care cetatenii…

- Euro face un pas in fata la sfarsit de saptamana, fata de moneda nationala, iar dolarul creste destul de mult. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8174 de lei/unitate, o crestere de 0,04%. Dolarul american a crescut mai mult, din nou, fiind cotat de BNR la 4,3155…

- Euro si dolarul incep saptamana in scadere fata de moneda nationala, dar aurul a atins o noua valoare record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8024 de lei/unitate, dupa ce vineri a fost 4,8026 lei/euro, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata. Dolarul…

- Leul se depreciaza pe linie in fata principalelor valute, in a doua sedinta a acestei saptamani. Dolarul american a atins un nivel record, in raport cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7696 de lei/unitate, o crestere de 0,06% fata de sedinta anterioara.…

- Euro a crescut, marti, insesizabil in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7790 de lei, in timp ce luni a fost 4,7788 de lei/unitate. Dolarul american a scazut pana la 4.3042 de lei, cu 0,15% mai putin…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 605 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 45 de luni, la un randament mediu de 3,85% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Ajunul Craciunului nu a venit cu vesti bune pentru moneda nationala, care s-a depreciat fata de principalele valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,7794 lei pentru un euro, in crestere cu 0,16% fata de sedinta precedenta. Dolarul american a crescut mai serios,…