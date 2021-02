Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prelungit pana la 31 decembrie 2021 si a extins Cadrul Temporar al ajutoarelor de stat, pentru a sustine economiile europene, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), institutie…

- Ministerul Economiei intenționeaza sa anuleze procedura prin care au fost selectate firmele caștigatoare din programul de granturi pentru investiții (Masura 3), dupa ce presa a scris ca exista suspiciuni de frauda la accesarea fondurilor, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea. Potrivit…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție de peste 222 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa uzata in judetul Ilfov din Romania. Conform unui comunicat al instituției, investiția va conecta mai multe persoane la reteaua…

- ​Programul IMM Invest, prin care firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține credite bancare garantate de stat, a fost prelungit, fiind extinsa și aria de beneficiari prin deschiderea AGRO IMM Invest, destinat fermierilor - a informat, miercuri, Fondul Național de Garantare a Creditelor…

- 58.000 de IMM -uri ar urma sa beneficieze de schema de ajutor prin IMM Invest, conform Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, potrivit Mediafax. Comisia Europeana a autorizat in data de 18 decembrie 2020 modificarea schemei de ajutor de stat care…

- Guvernul va ține astazi, 30 decembrie, ultima ședința din acest an, ședința in care urmeaza sa fie aprobate masurile de ajutor pentru HoReCa, acordarea voucherelor de vacața și prelungirea masurilor active pana la 31 iunie 2021. „Va fi o ordonanta care va fi pusa in transparenta si va fi aprobata in…

- Schema Agro Invest de garantare a creditelor pentru companiile din agricultura va fi discutata intr-o prima lectura in sedinta de guvern de vineri. "Suntem pregatiti cu actul normativ, astazi - in prima lectura. Important - aceasta schema va avea un plafon de garantii de un miliard de lei…