- Ministrul de interne al Marii Britanii, Priti Patel, prezinta miercuri o reforma a sistemului de azil, ce prevede sa nu le mai fie acordate aceleasi drepturi migrantilor care au intrat legal sau ilegal in tara, o masura denuntata ca 'inumana' de Crucea Rosie, transmite AFP, potrivit AGERPRES.…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Guvernul britanic a anuntat pe…

- Noi conditii de calatorie, studii, munca si afaceri intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021 pentru cetatenii Uniunii Europene, implicit pentru romani, in relatia cu Marea Britanie, odata cu parasirea Blocului Comunitar de catre Regatul Unit.

- Boris Johnson, premierul britanic, a dat asigurari miercuri, in ajunul iesirii Regatului Unit de pe piata unica europeana, ca tara sa va ramane „cel mai bun prieten si aliat” al Uniunii Europene. Acesta le-a cerut parlamentarilor britanici, care urmeaza sa se pronunte prin vot in cursul dupa-amiezii…

- ”Ambasadorii UE au aprobat in unanimitate aplicarea provizorie a Acordului comercial si de cooperare intre UE si Regatul Unit, incepand de la 1 ianuarie”, a anuntat pe Twitter un purtator de cuvant al presedintiei germane a Consiliului European, Sebastian Fischer. Acordul urmeaza, acum, sa fie aprobat…

- Ministerul francez al Marilor a prezentat joi mai multe masuri, in cadrul unui plan de sustinere a pescarilor si angrosistilor in urma anuntariiacordului. ”Pescarii si angrosistii vor putea sa beneficieze de un ajutor forfetar in valoare de pana la 30.000 de euro, in functie de dependenta lor de produse…

- Marea Britanie va introduce noi conditii de calatorie pentru cetatenii romani, incepand de la 1 ianuarie 2021, in contextul expirarii tranzitiei post-Brexit. Au fost introduse modificari in privinta documentelor si scopului deplasarilor, transmite MAE. Cetatenii romani vor putea intra in continuare…