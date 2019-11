Imigrantii si traficantii mexicani taie cu fierastraul zidul lui Trump pentru a trece in SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Migrantii si traficantii au reusit sa taie zidul "virtual impenetrabil" al presedintelui Donald Trump de la frontiera SUA cu Mexicul, folosind fierastraie care pot fi cumparate cu 100 de dolari bucata in magazine de bricolaj, au declarat sambata pentru The Washington Post agenti si oficiali de frontiera,…

- Pentru 120 de ani, farul Rubjerg Knude a stat în vârful unei dune de nisip de pe coasta nordica a Danemarcei, dar eroziunea provocata de vânturile Marii Nordului amenința rasturnarea acestuia în mare. Pentru a fi salvata, structura de 720 de tone a fost ridicata și mutata 70…

- Recomandarile de lectura de saptamana aceasta – importanța votului intr-o societate democratica și o prezentare alerta și atragatoare a corpului uman. Inginerii haosului (Giuliano da Empoli, Editura All) Cu numai cateva saptamani inainte de alegerile prezidențiale, cartea eseistului Giuliano da Empoli…

- Potrivit cotidianului New York Times, care citeaza doi oficiali americani informati in legatura cu apelul respectiv, Trump a vorbit saptamanile trecute la telefon cu Morrison pentru a solicita asistenta Australiei in aceasta 'ancheta asupra anchetei'. Casa Alba a restrictionat accesul la aceasta…

- Nava Ocean Wings, detinuta de organizatiile franceze SOS Mediterranee si Medici fara Frontiere, la bordul careia se afla 82 de persoane care au fost salvate saptamana aceasta din apropierea coastelor Libiei si a cerut acostarea intr-un port sigur. Guvernul, care a fost instalat in functie saptamana…

- Procuratura Generala va examina in conformitate cu prevederile legale denunțul depus de catre deputații Partidului Democrat din Moldova (PDM) in care solicita pornirea urmaririi penale pe faptul uzurparii puterii de stat, in perioada 8-15 iunie, de catre președintele Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Nastase,…

- Ziarul Unirea Alexandra Maceșanu, victima criminalului de la Caracal, s-a aflat acum 3 ani in Alba Iulia. Aceasta apare intr-o poza, alaturi de Ștefan Banica Jr. Una dintre victimele criminalului de la Caracal, Alexandra Maceșanu, s-a aflat in urma cu 3 ani la Alba Iulia. Informația a fost dezvaluita…