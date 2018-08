Imigrantii care lucreaza ca necalificati in Marea Britanie risca sa ajunga in sclavie, dupa Brexit. Multi sunt romani

Stiri pe aceeasi tema

- Imigrantii slab calificati risca sa ajunga in sclavie in Marea Britanie post-Brexit, unde penuria de lucratori europeni i-ar putea tenta pe unii patroni sa recurga la practici abuzive, considera experti mentionati joi intr-un comentariu al Thomson Reuters Foundation. De la culegatorii…

- Marea Britanie a inceput marti inregistrarea a mii de cetateni comunitari ce doresc sa-si legalizeze situatia pentru a putea ramane in aceasta tara dupa Brexit (sa obtina asa-numitul "settled status"). Acesta este un program-pilot menit să testeze sistemul de imigraţie pe care guvernul…

- O iesire din Uniunea Europeana fara un acord risca sa puna in dificultate cuplurile din Marea Britanie care fac apel la donatiile de sperma pentru a avea copii, deoarece nu vor mai putea folosi bancile de sperma europene, a subliniat guvernul, potrivit AFP. Intr-o nota tehnica publicata…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Angliei, Mark Carney, a lansat un avertisment puternic in cadrul unui interviu pentru BBC, in care a spus ca daca Marea Britanie va avea parte de un hard-brexit, exista un pericol major ca preturile imobiliarelor sa creasca cu mai mult de o treime, dobanzile…

- Guvernul Theresa May a prezentat planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, proiectul – contestat atat de politicieni britanici, cat si de Bruxelles – continand prevederi in materie de imigratie si relatii comerciale, precum si achitarea unor restante de 44 de miliarde de euro. Documentul…

- Demisiile de duminica si luni din guvernul britanic a doi mari sustinatori ai unei separari fara concesii de Uniunea Europeana (UE) lasa sa se vada perspectiva unei schimbari de curs in favoarea unei abordari mai pragmatice, comenteaza presa si analisti din Marea Britanie, comenteaza miercuri AFP.…

- Ce se va intampla cu migranții romanii dupa Brexit și ce cred romanii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptura fara precedent in istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu romanii care sunt de ani buni in Londra și ne-au explicat ca nu e raul atat de rau și ca Marea Britanie…

- Tommy Tomescu, medic roman la Londra, a facut anticampanie electorala chiar in cartierul lui Nigel Farage, politician britanic eurosceptic și care este impotriva romanilor și altor imigranți. Tommy a imparțit eugenii vecinilor parlamentarului și le-a explicat de ce e un caștig sa aiba romani in țara.…