- Barbatul in varsta de 39 de ani, refugiat din Rwanda, a recunoscut ca este responsabil de incendierea Catedralei Sf. Petru si Paul din Nantes. Acesta risca 10 ani de inchisoare și 150.000 de euro amenda, potrivit unui procuror, citat de Euronews.

