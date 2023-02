Stiri pe aceeasi tema

- Randi a avut un mesaj de transmis pe rețelele de socializare. Acesta considera ca oamenii se afișeaza cu prea multe aspecte din viața personala, apoi raman fara intimitate. Artistul a pastrat cateva lucruri private și nu le-a impartașit in mediul online.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost intr-o vacanța, in Tenerife, la inceput de an. Fanii s-au intrebat ce s-a intamplat cu prezentatoarea de a disparut o perioada de pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au inceput anul cu o vacanța in Tenerife, unde și-au incarcat bateriile…

- O profesoara din Cluj-Napoca va primi despagubiri in valoare de 30.000 lei de la parintii a doi fosti elevi, care au ironizat-o pe retelele de socializare. Decizia a fost luata de Judecatoria Cluj-Napoca, dar nu este definitiva.

- Jessie J este insarcinata și a facut anunțul pe rețelele de socializare, unde a și postat primele imagini cu burtica de gravida. In anul 2021, cantareața a pierdut o sarcina. Jessie J a anunțat in urma cu cateva ore ca este insarcinata. Pe rețelele de socializare, artista a postat primele imagini cu…

- Raiffeisen Bank are probleme cu plațile, iar clienții s-au plans pe rețelele de socializare ca nu și-au primit salariile.Clienții au reclamat pe rețelele de socializare ca nu și-au primit salariile. Majoritatea clienților care au intampinat astfel de probleme activeaza in cadrul Armatei Romane.”Dorim…

- Valentina Pelinel a implinit 42 de ani și se simte mai implinita ca oricand. Aceasta are o familie frumoasa alaturi de omul de afaceri Cristi Borcea și este mama a trei copii. Pe rețelele de socializare a postat un mesaj emoționant cu privire la aniversarea sa.

- Dupa divorț, Anca Țurcașiu parca a inflorit și este asaltata de admiratori. Actrița marturisește ca unii barbați sunt destul de insistenți și alege sa-i blocheze pe rețelele de socializare.Au trecut deja doi ani de cand Anca Țurcașiu a devenit o femeie singura. Dupa divorțul de Cristian Georgescu, actrița…