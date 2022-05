Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU "a condamnat cu fermitate uciderea la 11 mai a jurnalistei americano-palestiniene Shireen Abu Akleh si ranirea unui alt jurnalist in orasul Jenin din Cisiordania", intr-o declaratie unanima adoptata vineri, potrivit unor surse diplomatice,

- Intre politia israeliana si palestinieni indoliati stransi in jurul sicriului lui Shireen Abu Akleh, jurnalista a postului TV Al-Jazeera, au avut loc ciocniri vineri in debutul procesiunii funerare la Ierusalim, relateaza Reuters.

- Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului s-a declarat "consternat" de moartea jurnalistei americano-palestiniene Shireen Abu Akleh, impuscata mortal, miercuri, in timpul unei operatiuni a armatei israeliene in Cisiordania ocupata, si cere o ancheta independenta asupra circumstantelor decesului,…

- Administratia Statelor Unite a cerut, miercuri dupa-amiaza, Israelului o investigatie "imediata" in cazul jurnalistei Al Jazeera ucisa in Cisiordania intr-un incident atribuit de palestinieni armatei israeliene.

- Shireen Abu Akleh, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste care lucra pentru canalul de limba araba Al-Jazeera, a fost ucisa miercuri dimineața de un tir al armatei israeliene in timp ce acoperea confruntarile din zona orașului palestinian Jenin din Cisiordania ocupata. Ministerul palestinian al Sanatații…

- Politistii din Cluj fac cercetari in cazul unui elev de clasa a sasea din Turda care ar fi fost batut cu pumnii si picioarele de profesorul de matematica. Oamenii legii s-au autosesizat in acest caz, pana in prezent nefiind depusa nicio plangere privind incidentul care s-ar fi petrecut in scoala. „Avand…