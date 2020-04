Stiri pe aceeasi tema

- Situatia infectarilor cu COVID in Romania Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Înca 4 persoane infectate cu coronavirus si-au pierdut viata, au anuntat luni autoritatile. Este vorba despre 3 barbati si o femeie cu vârste cuprinse între 56 si 63 de ani din…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus in Romania a ajuns la 176 Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Numarul deceselor cauzate de noul virus a crescut la 176, dupa ce, luni seara târziu, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca înca opt oameni au murit. Sunt…

- 64% din cazurile cu COVID-19 sunt la persoane ce au intre 30 și 59 de ani Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența Autoritațile au prezentat o repartiție pe grupe de vârste a românilor infectați cu noul coronavirus. Cele mai multe îmbolnaviri sunt din grupa…

- GCS: 78 de persoane și-au pierdut viața din cauza COVID-19 Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Deces 73 - Un barbat de 62 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 25.03.2020. Deces 74 - O femeie de 69 ani,…

- GCS: COVID-19 a cauzat moartea a 46 de persoane in Romania Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența Este vorba de: - Un barbat, 57 de ani, jud. Timiș. În data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli…

- Numarul deceselor in Romania cauzate de COVID-19 a ajuns la 18 Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența A fost înregistrat un nou caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, fiind cazul numarul 18 la nivel național. Grupul de Comunicare Strategica anunța ca…

- Dintre cele 246 de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, 5% sunt minori, 50% sunt femei, iar 45% sunt barbati, reiese dintr-o statistica furnizata de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Varsta medie a pacientilor este de 41 de ani. De asemenea: – 5 pacienti (2%) au intre 0-9 ani; –…

- Covid-19 in Olt. Mai multe instituții au fost sesizate in scris dupa ce o profesoara care a calatorit in Israel, Grecia și Egipt s-a intors la școala la inceputul acestei saptamani. Deși autoritațile nu i-au impus autoizolarea, colegii profesoarei cer masuri. Profesoara este director-ajunct la Liceul…