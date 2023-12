Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, gospodinele se pregatesc pentru sarbatorile de iarna. Multe se gandesc ce preparate delicioase sa gateasca masa de Craciun. Pe langa friptura de porc și salata de bouef, gospodinele prefera sa faca și kaizer de casa. Ce condimente se adauga pentru ca acesta sa aiba un gust mai special?…

- Suntem in Saptamana Nașterii Domnului. Maramureșenii așteapta un Craciun cu zapada, ca in vremea bunicilor, nu cu ploi și mult noroi. Meteorologii ne aduc prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Ce ne așteapta? Un decembrie primavaratic in multe din zonele țarii, cu temperaturi care trec de 0…

- Alin Stoica, celebru tenor roman, va avea parte de o intalnire fața in fața cu Papa Francisc, la Vatican, in dimineața concertului de Craciun."Aceasta invitație pentru mine este onoranta și ma bucur ca pot sa reprezint Romania in acest concert de Craciun de la Vatican, unde se aduna atația artiști internaționali.…

- Alegerea bijuteriilor potrivite pentru a-ți completa ținutele de Craciun este esențiala, iar argintul se distinge ca o opțiune cu multiple avantaje. Bijuteriile din argint adauga un touch subtil de eleganța și stralucire oricarei ținute festive, subliniin

- Se iau masuri de securitate fara precedent in toata Europa dupa ce comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a avertizat ca exista un „risc uriaș“ de atacuri teroriste in UE inainte de Craciun.

- Iscusința culinara a lui Chef Scarlatescu, chiar daca nu mai este admirata la televizor, se poate gusta chiar pe propria dumneavoastra masa. De cand și-a dat demisia de la ”Chefi la cuțite”, cunoscutul bucatar de televiziune s-a concentrat pe munca ce l-a consacrat in domeniu, și asta ii ia mai tot…

- Primaria Municipiului Adjud, Consiliul Local Adjud, impreuna cu Casa de Cultura „Tudor Vornicu” organizeaza in data de 20 decembrie un recital de muzica clasica susținut de soprana Diana Alexe, acompaniata de pianista Raluca Ouatu. Recitalul va avea loc in cadrul evenimentului „In toi de sarbatori revenim…

- Un pui sau un curcan la cuptor va fi mult mai savuros daca folosești un truc din vremea bunicilor. Tot ce trebuie sa faci este sa tai un mar in doua jumatați pe care le vei pune in carcasa pasarii inainte de prepararea termica, potrivit Click!