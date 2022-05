Stiri pe aceeasi tema

Arne Slot, antreorul echipei Feyenoord, l-a criticat pe centralul Istvan Kovacs, dupa finala Conference League, disputata si pierduta, miercuri, la Tirana, in fata formatiei AS Roma, conform news.ro.

Un copil de 2 ani din Texas a comandat zeci de cheeseburgeri, de pe telefonul mamei sale. Copilul a lasat și un bacșiș generos, de 25%, anunța mediafax.

Egipteanul Mohamed Salah, atacantul echipei Liverpool, a fost ales jucatorul sezonului in Premier League de asociatia presei engleze, conform news.ro.

Atacantul echipei Zenit Sankt Petersburg, Artem Dziuba, care are rude in Ucraina si nu va participa la urmatoarele meciuri ale Rusiei, a declarat ca aceasta absenta este in motive familiale, nu politice, informeaza Le Figaro, citat de news.ro.

Atacantul echipei Zenit Sankt Petersburg, Artem Dziuba, care are rude in Ucraina, nu vrea sa participe la urmatoarele meciuri ale Rusiei, dar va ramane in contact cu selectionerul Valeri Karpin, informeaza AFP, citat de news.ro.

Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat golul prin care MTK Budapesta a invins-o Honved Budapesta cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a primei ligi maghiare de fotbal, potrivit Agerpres.

Atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, a rupt colaborarea cu gigantul chinez de telecomunicatii Huawei, acuzat de mass-media ca a colaborat cu Rusia in contextul razboiului din Ucraina. Compania a respins acuzatiile, numindu-le "fake news", informeaza lefigaro.fr, relateaza

Un punct de control pentru evacuarea civililor care incercau sa scape din districtul Irpin, la vest de Kiev, a fost atacat duminica.