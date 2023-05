Stiri pe aceeasi tema

- S-a stins din viața Alexandru Stoean, directorul Centrului Județean de Consevare și Valorificare a Tradițiilor Populare Vrancea, in perioada anilor ’90. „Colectivul Centrului Cultural Vrancea va anunța cu regret și profunda tristețe, trecerea la cele veșnice a lui Alexandru Stoean, cel care a fost in…

- Vederea a starnit nostalgia clujenilor. Piața Unirii pare de nerecunoscut intr-o carte poștala din anii 1960. Se observa o mica ”poarta in timp” catre Piața Unirii a Clujului, intr-o versiune mult mai verde, care contrasteaza realitatea actuala.Actuala Piața a Unirii a constituit miezul orașului…

- Claudiu Salanța, arhitectul-șef al județului Cluj, a relatat ca in perioada interbelica, in orașul Cluj, au fost realizate și atribuite populației clujene un numar de 5.765 de loturi pentru construcția de locuințe. Salanța considera ca orașul trebuie sa ofere posibilitatea de locuire tuturor categoriilor…

- In contextul in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii in anul 2023, Embargo Fest, ediția a 4-a, se va desfașura la Muzeul Satului Banațean, in perioada 9-10 iunie, și va purta mottoul „Remember the 90’s”. Ca in fiecare an, pe langa muzica artiștilor consacrați in acea perioada, evenimentul…

- Claudiu Salanța, arhitectul-șef al județului Cluj, a relatat ca in perioada interbelica, in orașul Cluj, au fost realizate și atribuite populației clujene un numar de 5.765 de loturi pentru construcția de locuințe. Salanța considera ca orașul trebuie sa ofere posibilitatea de locuire tuturor categoriilor…

- Claudiu Salanța, arhitectul-șef al județului Cluj, a relatat ca in perioada interbelica, in orașul Cluj, au fost realizate și atribuite populației clujene un numar de 5.765 de loturi pentru construcția de locuințe. Salanța considera ca orașul trebuie sa ofere posibilitatea de locuire tuturor categoriilor…

- Pana in 24 februarie, indragostiții din Bistrița au parte de o promoție speciala, la Casa EMA. „Cea mai romantica perioada vine la pachet cu cea mai romantica reducere!” Promoție speciala pentru toți prietenii Casei EMA, dar și pentru indragostiții din oraș care vor sa-și exprime intr-un fel inedit…

- Inainte de perioada audierilor, Simona Halep a ales o escapada intr-o țara straina chiar de Valentine's Day. Sportiva a petrecut o lunga perioada la familia sa, iar acum este plecata din țara. Tenismena numarul 1 mondial inca se lupta sa-și demonstreze nevinovația in scandalul dopajului.