Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile au fost surprinse in California. O camera de bord a inregistrat momentul in care o soferita a zburat cu masina de pe autostrada 99 pe un drum lateral. Pe fundal se aud tipetele ingrozite ale martorilor.

- Valentin Porcișteanu este unul dintre cei mai cunoscuți campioni naționali de raliu, insa acum are probleme serioase cu fosta lui soție, care il acuza ca ar fi lovit-o intenționat cu mașina, chiar de fața cu fiica lor. Șoferul de curse se dezice de cele afirmate de femeie, spunand ca totul face parte…

- Andreea Marin a fost pusa fața in fața cu o situație la care nu se aștepta, asta in timpul unei emisiuni. Vedetei i s-a afirmat ca seamana foarte mult cu actuala soție a lui Ștefan Banica Jr., Lavinia Pirva. Cum a reacționat ea la auzul veștii.

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Junior formeaza unul din cele mai indragite cupluri de la noi din țara. Paparazzi Spynews.ro i-au surprins in ipostaze de senzație, intr-o zi obișnuita din viața lor de zi cu zi, la cumparaturi. Cei doi par sa fie mai indragostiți ca niciodata și, in plus, au dovedit ca…

- Radu Ștefan Banica și Alexandru Banica sunt fiii lui Ștefan Banica Jr. Cei doi au fost surprinși impreuna chiar de Lavinia Parva, actuala soție a celebrului cantareț. In repetate randuri, in aparițiile sale televizate, Radu Ștefan Banica, fiul cel mare al lui Ștefan Banica Jr., a dezvaluit ca se ințelege…

- In accidentul de la Buciumi o tanara a fost ranita grav. Martorii spun ca aceasta a fost prinsa sub microbuzul in care se afla, dar a fost scoasa pana la sosirea echipajelor de prim ajutor de catre cei aflați in zona. „Masina era rasturnata peste o fata minora -dupa cum am vazut-o, soferul a fugit,…

- Andreea Marin are o fiica superba, care seamana foarte mult cu tatal sau, Ștefan Banica Jr. Violeta a devenit o domnișoara in toata regula, iar acest lucru este susținut și de ultimele imagini pe care mama ei celebra le-a postat pe internet. Iata cat de frumoasa a ajuns sa fie fiica vedetelor noastre!