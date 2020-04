Stiri pe aceeasi tema

- O noua lectie de istorie interesanta marca Bugatti! Stiati ca in urma cu aproximativ 60 de ani, un oarecare Fritz Schlumpf a cumparat tocmai 30 de vehicule Bugatti dupa o serie de negocieri dure?

- ”Sunt viu. M-au scos din sicriu, Merg din nou. Am intrat spunandu-mi ca am sa mor in curand si am recunoscut-o cu amaraciune. Ma gandeam la copiii mei, la toti cei pe care-i lasam” , marturiseste un veterinar din Corsica, Claude Gatti, contaminat cu noul coronavirus, dupa ce a iesit de la reanimare,…

- "Ieșirea pentru plimbarea copiilor sau pentru a face sport trebuie efectuata pe o raza de maxim 1 km, pentru o ora” și o singura data pe zi, a spus premierul la TF1. Edouard Philippe a anunțat de asemenea decizia de a "inchide piețele deschise". "Dar va fi permis prefecților, cu avizul…

- Medicul roman Radu Lupescu, specializat in anestezie și terapie intensiva, lucreaza la clinica Rhena din Strasbourg, intr-una dintre regiunile franceze lovite de epidemia de COVID-19 și se așteapta zilele acesta la un val mare de pacienți. Intr-un interviu pentru Libertatea, el explica de ce masurile…

- La sfarșitul lunii februarie, Peugeot a publicat pe rețeaua de socializare Twitter cateva imagini statice cu versiunea de pre-serie a conceptului 508 Sport Engineered, care va fi prezentata oficial in cursul acestui an. Constructorul francez pluseaza acum cu o serie de fotografii dinamice realizate…

- In prag de martisor, am intrat in "casa acordurilor", locul in care toata familia canta, iar talentul s-a transmis de la mama celebra, la fiica model! Intre sute de perechi de pantofi cu toc, tablouri cu foita de aur, scoici, si-o "baie zebra", am gasit partituri vechi de peste o suta de ani. Cel mai…

- De asemenea, Rusia va evacua cetatenii sai din Wuhan, epicentrul epidemiei din China si a suspendat trenurile directe catre statul in care bilantul deceselor din cauza virusului ucigas a ajuns la 361. Rusia, care imparte cu China o granița de 4.300 de kilometri lungime, a raportat primele…

- Un clip cu o durata de aproximativ 10 minute ne arata secvente rare din interiorul uzinei Ferrari din Maranello, Italia, acolo unde cele mai avansate tehnici de producție și cei mai pricepuți mesteri se combina pentru a crea noul SF90 Stradale – cel mai puternic Ferrari de serie din istorie.