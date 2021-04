Stiri pe aceeasi tema

- Situația epidemiologica privind infecția COVID-19 devine alarmanta. Publika TV a surprins cu drona imagini exclusive de la centrul de triere COVID-19 de la Moldexpo, acolo unde s-a format o coada de , cel puțin, 20 de ambulante in care se afla pacienti care asteapta sa fie

- Laguna Albastra este o adevarata nestemata, aflata la numai 30 de kilometri de Cluj-Napoca.Ascunsa de ochii lumii, in comuna Aghireșu, Laguna Albastra fura privirile tuturor vizitatorilor prin culoarea sa unica. Ramanem in continuare in lumea basmelor, deoarece lacul deține un strop de magie in adancurile…

- Au fost surprinse imagini spectaculoase cu tineri piloți și care practica aviația cu raza lunga de acțiune pe avioane Tu-22M3 in regiunea Murmansk. Pentru prima data, echipajele au efectuat teste de bombardare. Pana acum exercițiul se practica doar pe simulator. Fii la curent cu toate…

- Rapid Arena, unul dintre cele patru stadioane promise in cadrul proiectului pentru EURO 2020, se apropie de finalizare, iar giuleștenii ar putea evolua pe noua arena incepand cu acest an. Pagina oficiala de facebook a Rapidului a postat imagini spectaculoase filmate cu drona la noul stadion din Giulești,…

- Imagini cu somptuoasele proprietati ale apropiatilor lui Viktor Orban, dezvaluite cu ajutorul dronelor, sunt in vizorul puterii care a adoptat o lege ce impiedica activitatea jurnalistilor. Jurnalista Gabi Horn a fost afectata de aceasta cand a primit un telefon in octombrie cu privire la un subiect…

- Imagini amuzante cu un urs care face tumbe in zapada au fost surprinse de o camera de monitorizare a faunei din Parcul Natural Putna din județul Vrancea. Animalul este numit de reprezentanții Romsilva, cei care au facut publica filmarea, Hopa Martinica.

- Operatorul complexului de sporturi de iarna de langa Cluj-Napoca și-a marit substanțial incasarile in weekend. Acesta a prezentat imagini de la inalțime cu animația care a cuprins complexul.

- Oamenii legii s-au sesizat din oficiu și in urma verificarilor au identificat doi minori de 11 și, respectiv 13 ani, ambii din Babadag.Hoții au acționat pe timp de noapte, cand nimeni nu se mai afla pe strada. Cercetarile continua pentru a vedea daca minorii au comis și alte infracțiuni.