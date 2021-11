Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al lui Petrica Mațu Stoian a ajuns la Ansamblul Maria Tanase, in Craiova, acolo unde cei dragi vor putea sa-și ia ramas bun de la regretatul artist. Totodata, oamenii care l-au cunoscut pe Mațu Stoian și cei care l-au indragit l-au primit in aplauze pe interpretul de muzica folclorica…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Reșița a anunțat, luni, deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpa in cazul morții interpretului de muzica populara Petrica Mițu...

- Doliu in muzica populara romaneasca. Interpretul de muzica populara, Petrica Mațu Stoian, in varsta de 61 de ani a ajuns sambata in stare grava la ATI la Spitalul Județean Reșița. Artistul fusese vaccinat la inceputul anului, insa acum o luna s-a infectat cu Sar-Cov-2.

- Interpretul de muzica populara Petrica Matu Stoian, care se afla in recuperare post-COVID, a murit, la 6 noiembrie 2021, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Resita, potrivit reprezentantilor unitatii medicale. Petrica Matu Stoian avea 61 de ani. * * * Renumitul cantaret de muzica…

- Este din nou doliu in lumea muzicii romanesti. Cunoscutul interpret de muzica populara Petrica Mitu Stoian a murit ieri la Spitalul Judetean din Resita. Artistul era internat la terapie intensiva, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla in tratament post-Covid la o clinica privata din Caras Severin.…

- Petrica Mațu Stoian a murit la varsta de 61 de ani, dupa ce fusese internat intr-un spital din Reșița. Artistul de muzica populara se vindecase de COVID-19, insa plamanii lui au fost afectatți așa ca urma un tratament pentru a se recupera. Potrivit postarii paginii oficiale de Facebook ”Electrecord”,…

- Cunoscutul interpret de muzica populara a murit fulgerator, sambata seara, dupa ce a ajuns la spital in stare critica. Artistul de muzica populara Petrica Mițu Stoian, de 61 de ani, a murit, sambata seara in urma unui șoc septic. Petrica Mițu Stoian a fost internat in stare grava la sectia ATI de la…

- A murit celebrul artist de muzica populara, Petrica Mițu Stoian: Artistul era in stare grava la ATI A murit celebrul artist de muzica populara, Petrica Mițu Stoian: Artistul era in stare grava la ATI Celebrul artist de muzica populara, Petrica Mitu Stoian s-a stins din viața, anunța un medic din cadrul…