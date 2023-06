Stiri pe aceeasi tema

- Imagini nemaivazute in ultimele trei decenii, in Rusia. Orașul Rostov-pe-Don este sub ocupația gruparii Wagner, iar oamenii se pregatesc de razboi civil. Este haos in Rostov, dupa ce mercenarii Wagner au pus stapanire pe oraș. Strazile principale sunt blocate cu militari, iar la magazinele alimentare…

- Obiect din epoca bronzului mijlociu, in stare de conservare "extraordinara", a fost gasit intr-un mormant din Bavaria.O sabie din bronz veche de peste 3.000 de ani, care este atat de bine conservata incat "aproape ca inca stralucește", a fost descoperita in sudul Germaniei, spun autoritațile, potrivit…

- Se lucreaza intens pentru ca Transfagarasanul, drumul pe care multi romani doresc sa-l parcurga pe timp de vara, gratie peisajelor spectaculoase, sa fie redat circulatiei. „Se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea Transfagarașanului. Cu toate ca stratul de zapada depașește pe alocuri chiar și…

- Un videoclip cu o femeie care iși duce mielul la o secție de votare din Turcia a devenit viral pe rețelele de socializare, duminica, in ziua votului decisiv pentru președinția Turciei. Aceasta a intrat in secție cu mielul pe urmele sale, a votat și a ieșit apoi din secție, cu tot cu animal dupa ea,…

- Compania UMB condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu realizeaza construcția autostrazii A7 pe segmentul Bacau-Pașcani. O filmare aeriana cu drona prezinta traseul viitoarei autostrazii și numarul impresionant de utilaje care opereaza in teren.

- Ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anunțat ca beneficiarii cardurilor de energie vor putea plati si datoriile restante din 2022, conditia fiind ca facturile sa fie emise dupa 1 ianuarie 2023. Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un act normativ de modificare si…

- Imagini spectaculoase intr-un cartier de fițe din București! Doi polițiși au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa ia mita de la un tanar, posesor ar unui bolid de lux cu numere de Turcia. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza și au surprins…

- Un barbat din Gorban, judetul IasI, si-a dat foc vineri seara pe o ulita din comuna. Victima a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD. El era lucid cand au venit medicii, dar arsurile de pe suprafata corpului sunt extrem de grave. Barbatul are 61 de ani si doua fete, una dintre ele in Spania.…