- Burj Khalifa, cea mai înalta cladire din lume, aflata în Dubai, a fost iluminata în tricolor, duminica, de Ziua Naționala a României.Consulatul General al României la Dubai a postat, duminica, un vindeo în care cea mai înalta cladire din lume, Burj Khalifa…

- Cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa din Dubai, a fost iluminata in tricolorul Romaniei, de ziua naționala. Totodata, drapelul țarii a aparut și in celebra piața Times Square din New York.In plus, culorile Romaniei au fost afișate și pe turnul Atakule, simbol al Ankarei și al Turciei.…

- Cea mai inalta cladire din lume este considerata, pana in prezent, Burj Khalifa din Dubai. Zgarie-norul are 163 de etaje și 823 de metri, construirea sa a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de dolari. Insa, ar putea fi detronat de o noua cladire de 1.000 de metri.

- 'O atmosfera extraordinara la intalnirea de aseara cu reprezentanții comunitații romanești din New York! Ma bucur de fiecare data cand am ocazia sa vorbesc romanilor din diaspora despre lucrurile bune care s-au intamplat de cand au plecat din țara, despre toate motivele de a se intoarce pe care le…

