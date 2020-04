Stiri pe aceeasi tema

- Imagini sfașietoare in satul Plopeni din Suceava, acolo unde o familie a asistat, in lacrimi, la momentul in care tatal lor, rapus de coronavirus, a fost inmormantat imediat dupa ce a murit, iar la inmormantare nu au avut voie rudele. „In judetul Suceava oamenii isi plang mortii. In satul Plopeni, familia are…

- In Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava sunt internati 317 pacienti dintre care 149 cu COVID-19. In prezent, spitalul cauta epidemiolog, a anunțat, sambata, managerul interimar al unitatii medicale, Florin Filip, potrivit Agerpres.

- Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una…

- Italia este tara cea mai afectata de coronavirus în aceasta perioada, iar numarul persoanelor a depasit 1.200 de oameni, în timp ce alti 1.328 de oameni sunt în stare grava si critica. Medicii din întreaga peninsula lucreaza la foc automat, în conditii severe, iar într-unul…

- Un copil de 4 ani din Olt este suspect de infecție cu coronavirus. Intreaga sa familie se afla in autoizolare la domiciliu.Copilul a fost dus la spital, luni, cu izoleta. Acesta este suspect de infecție cu noul coronavirus, dupa ce parinții sai au fost contacți direcți ai barbatului de 71 de ani din…

- Copilul este din localitatea Gradinari, judetul Olt. Potrivit primarului comunei, intreaga familie - parintii, trei copii si un bunic- se afla in autoizolare la domiciliu din 28 februarie, dupa ce autoritatile au stabilit ca mama si tatal copilului au calatorit in acelasi autocar cu barbatul de 71 de…

- Incident rusinos pentru cadrele medicale din Suceava. Pacienta suspecta de coronavirus a fost scapata de pe targa in momentul transportului. Puteti vedea imaginile surprinse de jurnalistii de la Monitorul de Suceava, mai jos in articol:

- Profesoara suspectata de coronavirus a fost scapata de paramedici in fata intrarii in spitalul din Suceava, in timp ce era transportata intr-o capsula speciala de izolare pentru a fi urcata in autospeciala SMURD, a anunțat Romania Tv.In momentul in care au scapat capsula pe jos, unul dintre…