- Un autoturism Audi la volanul caruia se afla un tanar a fost luat de ape in județul Prahova, dupa ce șoferul a incercat sa traverseze un rau involburat. O persoana aflata pe mal a filmat intamplarea.

- Un șofer a fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce mașina sa a fost luata de ape, in timp ce incerca sa traverseze raul al carui debit crescuse foarte multe. Imagini cu incercarea eșuata a șoferului și momentul in care autoturismul este dus la vale de apele involburate au aparut in mediul on-line,…

- Imagini șocante au fost surprinse pe o autostrada din Statele Unite. Un TIR a tarat o mașina pe o distanța de zeci de metri.Șoferul autoturismului a intrat sub vehiculul de mare tonaj, in urma unei manevre greșite.

- Profesorul Radu Balan preda la Facultatea de Autovehicule Rutiere de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si era un conducator de doctorat cu experienta. El a fost ucis luni, 22 noiembrie, cand un sofer a patruns cu masina pe trotuar, in incercarea de a evita un biciclist.

- Un barbat, de 56 de ani, din Galati, a fost gasit decedat, duminica, intr-un garaj, dupa ce autoturismul aflat inauntru a luat foc, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Galati. Potrivit sursei citate, pompierii militari au intervenit cu doua autospeciale la un incendiu…

- Un roman a dat cu mașina peste un biciclist in comuna Albatarrec din Spania, in noaptea de miercuri spre joi, dupa care a fugit. Acesta era beat și a ascuns autoturismul. Victima este un barbat de 28 de ani din...

- O masina parcata in apropiera unui restaurant din Capitala care este in proces de demolare a fost facuta zob. Incidentul s-a intamplat pe șantierul de pe bulevardul Grigore Vieru, iar martorii oculari au postat imagini pe retelele de socializare.