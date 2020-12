Imagini si detalii cu noua generatie de modele Hyundai Elantra 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Nissan a publicat vineri primele imagini și informații tehnice despre noua generație Qashqai. Pentru moment, constructorul japonez a oferit doar fotografii sub camuflaj, in contextul in care prezentarea oficiala va avea loc in primavara anului viitor. Prin urmare, singurele detalii concrete despre design…

- Un pilon de electricitate a cazut in mijlocul unei strazi din sectorul Buiucani al Capitalei. Imagini de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare. Din acestea se observa ca in urma prabușirii a fost grav avariat un automobil.

- La inceputul lui august, Subaru anunța pe site-ul dedicat clienților din Japonia ca producția sportivei BRZ a ajuns la final. Inițial, surse apropiate companiei au declarat ca noua generație BRZ va fi prezentata in a doua parte a anului 2021, insa oficialii Subaru au infirmat zvonurile și au anunțat…

- Detalii bomba ies la iveala, dupa ce Inna, o fata din București, ar fi leșinat in fața padurii, dupa ce a plecat de la o petrecere. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi baieți care au luat-o cu mașina și au dus-o la spital!

- Alexandru Ciucu se lauda ca are mașina noua, dar merge pitit caci nu mai are bani și de mancare. Paparazzii SpyNews.ro au surprins cateva imagini senzaționale cu celebrul creator de moda in fața unui restaurant de fițe.

- Un șofer vitezoman care a depașit in curba s-a rasturnat cu mașina și a ieșit apoi din ea intreg, la Lechința. Totul a fost filmat chiar din mașina de care a trecut, fiind la un pas sa intre frontal intr-un autoturism care circula regulamentar din sens opus.Imagini halucinante filmate pe o șosea din…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23:00, pe strada N.Dimo din capitala a fost stopat, de catre agenții de patrulare, un automobil de marca Dacia, pentru condus neuniform. Șoferul insa a refuzat sa opreasca mașina, incercind sa se eschiveze. Polițiștii au reușit sa blocheze automobilul acestuia la intersecția…

- Mercedes-Benz a prezentat azi primele imagini cu trei modele electrice noi, pregatite pentru viitorul apropiat, iar odata cu aceste imagini a confirmat oficial ca aceste trei electromobile vor ajunge in producția de serie foarte curand, informeaza PiataAuto.md .