Imagini rare cu Fuego, în atelierul de pictură. „Mi-a fost aproape în pandemia asta” Fuego este pasionat de pictura și recunoaște ca in perioada pandemiei, acest lucru l-a ajutat enorm. Artistul a postat pe contul de socializare imagini rare cu el, in atelierul de picture. Mai mult, acesta spera sa organizeze cat mai curand, o expoziție. „Dragii mei, pictura mi-a fost aproape in pandemia aceasta. Am pictat pentru relaxare, ca o terapie, din drag si cu inspiratie si abia astept sa ne revenim ca sa pot face mai multe expozitii cu tablourile pe care le-am realizat. Pictura imi aduce satisfactii enorme, ma implineste si sunt tare fericit stiind ca astfel pot ajuta, pot da sanse. Cum… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

