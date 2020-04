Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a ras cu lacrimi in studioul Digi24 dupa ce a vazut un scurt video care a circulat pe net - trucat de altfel -, cu o pisica ce se sperie de masca chirurgicala purtata de Klaus Iohannis la o declarație de presa. Incantat de imagini, gazetarul a dezvaluit ca și el are o pisica,…

- Cristian Tudor Popescu considera ca mesajul președintelui Klaus Iohannis și decizia de a prelungi starea de urgența sunt corecte și binevenite. Jurnalistul precizeaza ca gestul opozitiei de a nu vota prelungirea starii de urgenta e un "act iresponsabil, chiar criminal"."Mesajul președintelui Klaus Iohannis…

- Prelungirea starii de urgența in Romania cu 30 de zile pentru evitarea raspandirii COVID-19 de catre Klaus Iohannis este apreciata de Cristian Tudor Popescu. Gazetarul susține ca este un mesaj corect și binevenit, in contextul in care tensiunea sociala și politica crește.Citește și: OFICIAL…

- Contrar declarației facute astazi de președintele Klaus Iohannis, conform careia persoanele de peste 65 de ani vor trebui sa stea tot timpul acasa, premierul Ludovic Orban a anunțat in aceasta seara ca va exista un interval.orar in care acestea vor putea ieși. Ludovic Orban a anuntat in cadrul unei…

- Imagini cu o persoana posibil infectata cu COVID-19 fugarita prin centru Bucureștiului de o alta imbracata in combinezon alb au facut inconjurul internetului pe rețelele sociale și au ajuns sa fie preluate și de instituții media. Ulterior s-a aflat ca totul a fost o gluma. Politia Capitalei transmite…

- Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a fost dusa, din nou, marți seara, la spital, pentru un consult medical de specialitate. Dupa aproape 90 de minute, Pintea a fost scoasa din Policlinica MAI și dusa dupa gratii, in Arestul Central.La ieșire, Pintea și-a acoperit catușele de la maini…

- Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, arata ca președintele Klaus Iohannis și liderii PNL interpreteaza greșit Constituția pentru a forța alegerile anticipate. Nicolicea susține ca, in aceasta situație, este un conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și Administrația Prezidențiala, iar…