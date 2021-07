Stiri pe aceeasi tema

- Vezi filmul accidentului spectaculos din Maramureș. Doua persoane ranite in urma impactului ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Azi, 20 iulie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii rutieri din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea…

- Accident cumplit in urma cu puțin timp in Maramureș. Trei persoane ranite in urma impactului. Doua mașini facute praf ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Accident rutier grav in urma cu puțin timp in localitatea Gardani, la iesire catre Farcasa. Oferta…

- Imagini accident ingrozitor. Un mort și patru raniți grav. Intervine elicopterul SMURD.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Accident ingrozitor pe DN 5, in apropierea localitații Uzunu, din județul Giurgiu. O mașina a ajuns in șanț, sunt cinci victime.…

- Nu este foarte complicat sa gatesti paste, dar aca ai simțit, la un moment dat, ca gustul sosului nu este cel la care te-ai fi așteptat, cel mai probabil inseamna ca ai facut o greșeala foarte des intalnita. De ce este este gresit sa clatești pastele dupa ce le fierbi. Pentru a te bucura de savoarea…

- Clienții mai multor banci din Romania, printre care și ING, au fost vizați de o campanie de tip phishing pe e-mail. Toți romanii care au cont la aceasta banca trebuie sa aiba mare grija. Romanii care nu au fost atenți la conturile sale au riscat sa ramana fara bani pe card. ATP Motors. Campanii de nerefuzat.…

- Imagini accident mortal. O familie distrusa. Un copil de 1 an a murit. A fost solicitat in sprijin aerian un elicopter. foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Ieri, in jurul orei 19:50, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș”…

- Mare atenție la cata apa beți pe zi! Intoxicatia cu apa poate fi fatala ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Cu toții știm ca recomandarea specialiștilor este sa bem cel puțin doi litri de apa pe zi pentru a fi sanatoși, a nu avea probleme renale sau cu…

- Accident cumplit intre un TIR si un microbuz. Sunt 17 victime. PLANUL ROSU de interventie a fost activat! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si…