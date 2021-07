Azi se implinesc 25 de ani de la transferul lui Gheorghe Hagi de la Barcelona la Galatasaray. «„Maradona din Carpați”, „Comandantul”, legenda noastra... Acum 25 de ani, Gheorghe Hagi a facut primul pas catre succes. A intrat in istorie, scris cu litere de aur. A semnat contractul care l-a facut jucatorul lui Galatasaray. „I love you Hagi... I love you Hagi...”», au scris turcii pe Facebook, alaturi de un video special cu Hagi, pe atunci in varsta de 31 de ani. ...