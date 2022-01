Busculada cu urmari dramatice, inaintea meciului Camerun – Insulele Comore, de la Cupa Africii pe Natiuni. Totul, in incercarea disperata a mai multor suporteri de a ajunge pe stadion, pentru a-și urmari favoriții pe gazon. Cel puțin opt oameni și-au pierdut viața și zeci au fost raniți, anunța marți BBC. Este bilanțul tragic al unei […] The post Imagini infioratoare! S-au calcat in picioare pentru a ajunge in tribunele unui stadion: 8 oameni au murit! - VIDEO first appeared on Ziarul National .