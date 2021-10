Imagini înfiorătoare în Rovinari. Bărbat căzut de la etajul 4, suspendat pe copertina unui apartament, salvat la limită Imiagini infioratoare in Rovinari. Un barbat a cazut de la etajul 4, pe geamul imobilului, intr-un moment de neatenție, pe copertina vecinului de la etajul inferior. Din fericire, barbatul a reușit sa fie salvat de pompierii sosiți la fața locului. Barbat cazut de la etajul 4, suspendat pe copertina unui apartament, salvat la limita Barbatul […] The post Imagini infioratoare in Rovinari. Barbat cazut de la etajul 4, suspendat pe copertina unui apartament, salvat la limita appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

