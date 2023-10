Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat o inregistrare video cu baraje rutiere si afirma ca gruparea Hamas impiedica palestinienii sa paraseasca partea de nord a Fasiei Gaza si sa se indrepte spre sud, asa cum au fost indemnati inainte de o iminenta ofensiva israeliana, relateaza Times of…

- Reuters a publicat un videloclip in care se vedeau mașini arse la locul unui festival de muzica unde Hamas a atacat in weekend. Canalele de televiziune israeliene au spus ca numarul deceselor din atacul de sambata (7 octombrie) a crescut la 900 de israelieni, cu cel puțin 2.600 de raniți și zeci de…

- Lee Sasi este una dintre miile de persoane care se aflau la festivalul organizat in sudul Israelului, atunci cand militanții Hamas s-au infiltrat printre spectatori și au inceput sa ii ucida. Tanara a povestit ca a supravietuit atacului pentru ca s-a ascuns sub cadavrele unor tineri impuscati.

- Lee Sasi, o tanara din Israel, a povestit cum a supravietuit atacului teroristilor Hamas la festivalul din Re'im, la granita cu Fasia Gaza, in ziua in care militantii palestinieni au declansat razboiul si au omorat sute de tineri care participau la festiv

- Mii de persoane au fost prezente pe data de 7 octombrie, sambata, la un festival din Israel. In acel moment Hamas i-a atacat, iar din imagini se poate observa acest lucru. Peste 260 de persoane au fost ucise din cauza bombardamentelor.

- Apar tot mai multe imagini cu civili israelieni omorați sau luați ostatici și duși in Fașia Gaza de catre teroriștii Hamas. Deși cifra precisa a ostaticilor nu a fost confirmata de catre autoritați, Hamas susține ca numarul israelienilor capturati depașește cu mult cateva zeci. Rețelele sociale ale…

- Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini cutremuratoare ale atacurilor Hamas asupra Israelului, scriu The Times of Israel și HotNews.Postul Channel 12 noteaza ca zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgența din locul in care se desfașura un festival de muzica trance, langa Kibbutz…