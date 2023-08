Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei au fost transportate la spital dupa ce taxiul in care se aflau ca pasagere a fost implicat intr-un accident cu inca doua automobile, in Capitala. Menționam ca accidentul s-a produs in amiaza zilei de joi, 27 iulie, la intersecția dintre Bulevardul Dacia și strada Trandafirilor din sectorul…

- In seara zilei de 17 iulie 2023, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au intervenit pentru a stinge un automobil cuprins de flacari in capitala. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 22 :55, iar conform datelor inregistrate autoturismul, parcat pe bulevardul…

- Sergentul Ashleigh Taylor, adjunctul șerifului din statul american Georgia, s-a repezit la locul incendiului de langa autostrada 46 și a reușit sa scoata pe femeie din mașina care a luat foc, a anunțat duminica biroul șerifului din comitatul Candler, citat de New York Post.Incidentul a avut loc sambata,…

- FOTO INCENDIU pe Autostrada A 1, sensul Sebeș – Deva: O mașina a fost cuprinsa de flacari Un autoturism a fost cuprins de flacari duminica, 25 iunie, in jurul orei 18.20, pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva. La fața locului au intervenit pompierii din Sebeș. Potrivit ISU Alba, la ajungerea forțelor…

- Un sofer baut, care nu a oprit la semnalul politistilor si se deplasa haotic prin Botosani, a fost urmarit si scos de politisti din masina aflata in mers. Politistii din cadrul Biroului Rutier Botosani au observat, noaptea trecuta, pe strada Independentei, un autoturism care se deplasa haotic, fara…

- A fost panica, marți seara, pe Autostrada A1, București – Pitești, pe sensul de mers catre Capitala! O mașina a luat foc in mers, la kilometrul 62. Pompierii militari au intervenit, dar nu au mai putut salva prea multe, dupa ce autoturismul a ars ca o torța. Din fericire, nu au existat victime, potrivit…

- Traficul se desfașoara pe principalele șosele pe un carosabil uscat, cu vizibilitate buna și valori normale de trafic, cu excepția autostrazii A1 București-Pitești, unde e aglomerație pe sensul de intrare in Capitala.

- Traficul se desfașoara pe principalele șosele pe un carosabil uscat, cu vizibilitate buna și valori normale de trafic, cu excepția autostrazii A1 București-Pitești, unde se inregistreaza aglomerație pe sensul de intrare in Capitala.