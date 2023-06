Imagini incredibile! O ursoaică cu pui a atacat motocicleta unor turiști Imagini rare au fost surprinse, sambata, pe Transfagarașan. O ursoiaca insoțita de doi pui a fost filmata in timp ce se urca pe motocicleta unui turist. Momentul a fost filmat de turiștii care treceau prin zona. Ursoaica este filmata in timp ce se urca pe motocicleta, dupa care o rastoarna. Cațiva turiști au claxonat in incercarea de a o speria pe ursoaica, insa in loc sa plece, animalul s-a apropiat periculos de mult de un turist care se afla pe drum și filma. In total au fost vazuți 12 urși Momentul hilar in care o ursoaica se urca pe motocicleta unui turist, pe Transfagarașan. In total au fost… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

