- Politistii fac cercetari dupa aparitia in mediul online a unor imagini in care mai multi soferi intorc pe Autostrada A2 si circula pe contrasens, majoritatea pe banda de urgenta, dar cativa o fac si pe banda intai. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat, luni seara, ca politistii…

- Apa a ajuns pe toate strazile din jurul arterei, mașinile fiind nevoite sa se deplaseze pe drumul inundat. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de COR PORTOCALIU de vijelie, grindina, fulgere și averse…

- In urma cu doar 30 de minute, avertizarile meteo s-au adeverit, iar in Baia Mare s-a declanșat iadul inghețat. Intr-un timp foarte scurt, cerul orașului a fost acoperit de nori negrii și din senin o ploaie torențiala, urmata de grindina cat oul de gaina au paralizat orașul. Șoferii surprinși in trafic…

- Imagini surprinzatoare pe o sosea din Constanta.Un sofer de camion, le a dat bataie de cap celorlalti soferi, participanti in trafic. In timp ce se deplasa un camion, din remorca, au inceput sa cada cutii de carton.Dupa cum puteti vedea, mai multe cutii din carton au cazut pe partea carosabila. Cu toate…

- Publitrans: Program special de Ziua Copilului S.C. Publitrans 2000 S.A. informeaza publicul calator ca marti, 1 iunie 2021, circulatia autobuzelor in municipiul Pitesti se va desfasura dupa un program corespunzator unei zile de sambata. Intervalele de succedare vor fi cuprinse intre 12 si 30 de minute.…

- Primele imagini din drona cu debutul lucrarilor pe lotul 3 al drumului expres Craiova-Pitești, intre Slatina și localitatea Colonești (limita județul Argeș) au fost publicate de Asociația Pro Infrastructura. Filmarea incepe de langa Slatina, de la granița cu tronsonul 2, și continua spre Pitești. „Speram…

- # Frații Dan și Ovidiu Ungureanu au inaugurat stația chiar saptamana trecuta Pe DN 73, in comuna Maracineni, pe sensul de mers spre Pitești, firma Pro Speranța 2002 a deschis, in parteneriat cu Rompetrol, o stație de carburanți de calitate, cu magazin ultramodern, multe locuri de parcare și terasa spațioasa.…

- Dosarul a fost preluat de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar București.Miercuri seara s-a anunțat oficial ca in acest dosar doi subofițeri jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) „Basarab I” Argeș sunt acuzați de purtare abuziva și loviri sau vatamari cauzatoare…