Imagini incredibile. Convoi cu blindate, filmat în România Un convoi cu peste 40 de blindate turcești 4×4 BMC Kirpi a fost surprins in imagini trecand prin gara Verești, din județul Suceava. Potrivit stiridinbucovina.ro , acelasi tren a fost surprins si in gara Bacau. Cel mai probabil acesta s-a indreptat spre Suceava si apoi in Ucraina. De altfel, in aceasta vara, ucrainenii au mai primit un lot de 50 astfel de vehicule. Anul trecut, Iuriy Misyagin, membru al partidului de guvernamant ucrainean Servitorul Poporului, a afirmat ca 50 de Kirpi MRAP au fost furnizate inițial Ucrainei și ca vor fi livrate inca 150 de vehicule. VIDEO AICI Ce este un BMC Kirpi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

