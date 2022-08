Imagini foarte ciudate de la priveghiul Dariei Dughina. „Sicriu deschis pentru cineva aruncat în aer și ars într-o mașină?” In dimineața de marți, 23 august, televiziunile ruse de stat difuzeaza imagini de la priveghiul Dariei Dughina, tanara a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat la marginea Moscovei pe data de 20 august. Francis Scarr, un jurnalist britanic de la BBC specializat in monitorizarea mass-media rusești, remarca pe canalul sau de Twitter ca langa parinții Dariei Dughina sta doar oligarhul rus Constantin Malofeev, unul dintre cei mai fanatici susținatori ai lui Putin. Miliardatul protejat de Kremlin s-a aflat in prima linie a sancțiunilor occidentale de la inceputul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

