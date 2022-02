Imagini emoționate cu Prima Doamnă a Ucrainei! Olena, soția lui Volodimir Zelenski este și ea ”țintă” a rușilor Volodimir Zelenski este numit de mulți erou datorita atitudinii sale in razboiul pe care Rusia il intreprinde in Ucraina. Numit ținta numarul 1 de forțele ruse, Zelenski a afirmat ca și frumoasa soție a sa, Olena Zelenska se afla pe locul doi pe lista neagra a lui Vladimir Putin. ”Avem informatii ca inamicul m-a declarat tinta numarul unu, iar familia mea este tinta numarul doi”, a spus vineri, intregii lumi, prin intermediul unei postari, Volodimir Zelenski. De meserie architect, Olena Zelenska (44 ani) se bucura de un imens capital de simpatie in randul locuitorilor Ucrainei. Soția lui Volodimir… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

