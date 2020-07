Imagini emoționante cu bebelușul găsit în vie la Nisporeni Nou-nascutul gasit intr-un lan de vița-de-vie din satul Cristești, Nisporeni, a fost abandonat de mama lui gol-goluț intr-o tufa de maracini. Pruncul a fost lasat pe pamintul fierbinte, in bataia soarelui, ziua in amiaza mare. Momentul emoționant in care localnicii aflați in cimp la lucru il scot pe micuț de printre spini și buruieni a fost filmat de o femeie, transmite publika.md. Imaginile cu pu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Nou-nascutul gasit intr-un lan de vița-de-vie din satul Cristești, Nisporeni, a fost abandonat de mama lui gol-goluț intr-o tufa de maracini. Pruncul a fost lasat pe pamantul fierbinte, in bataia soarelui, ziua in amiaza mare.

- Un nou-nascut a fost salvat in seara de luni, 6 iulie, dupa ce a fost abandonat intr-o vita-de-vie din satul Cristesti, raionul Nisporeni, de catre mama micutului, in varsta de 31 de ani, care a nascut in camp.

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. Un caz ieșit din comun la Cristești, Nisporeni. O femeie de 54 de ani a alertat Poliția dupa ce a gasit un bebeluș abandonat in vița-de-vie. Dupa toate aparențele, acesta a stat mai multe ore in soare, dar a reușit sa supraviețuiasca. Veniți la fața locului, polițiștii…

- Un nou-nascut a fost gasit abandonat intr-o vița-de-vie din raionul Nisporeni. Polițiștii au fost alertați in aceasta seara, in jurul orei 18:00, de catre un cetațean, din satul Cristești.

