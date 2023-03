Stiri pe aceeasi tema

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca un nou cutremur s-a produs sambata, 11 martie, in jurul orei 16:17:05. Seismul a avut loc in zona Olteniei, Gorj, și a avut o magntitudine de 3.6 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 15 kilometri.

Activitatea seismica din judetul Gorj ramane intensa și va continua timp de aproximativ o luna, a transmis vineri, 17 februarie, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. „Nu excludem și posibile replici mai puternice", a informat INFP. Instituția a anunțat ca se inregistreaza

Cutremurul din data de 14 februarie a produs pana in prezent 315 replici, numai in noaptea de miercuri spre joi cinci dintre acestea depasind 3 pe Richter, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cea mai mare replica s-a produs joi,

Cutremurul cu magnitudinea 5,7 pe Richter, produs marti in judetul Gorj, a fost urmat, pana la ora 20:42, de 13 replici cu magnitudini intre 2,4 si 4,1, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), relateaza Agerpres.

Mircea Radulian, cercetator științific la Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 14 februarie, la Digi 24, ca seismele inregistrate in ultimele doua zile in zona Olteniei, cu magnitudini de 5,2 și 5,7, sunt cele mai mari produse vreodata in aceasta

Un nou cutremur cu magnitudinea de peste 5 grade s-a produs in Turcia, marți dimineața Epicentrul a fost inregistrat in estul țarii. Seismul anunțat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului pe Twitter a avut o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter și s-a produs la