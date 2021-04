Imagini din satelit: Rusia testează un nou tip de torpilă cu propulsie nucleară în Arctica (presă) Rusia testeaza un nou tip de arma într-o zona a Arcticii cu scopul de a-si asigura securitatea coastei de nord si controlul asupra unei rute maritime cheie între Asia si Europa. Armata rusa a testat recent tipul de torpila numit Poseidon 2M39, cu propulsie nucleara, a carei dezvoltare decurge într-un mod accelerat de la testele efectuate în februarie anul trecut, potrivit CNN, care citeaza experti în armament si surse occidentale.



Aceasta torpila este destinata sa depaseasca nedetectata sistemele de aparare de coasta, cum ar de exemplu cele ale SUA, indica…

Sursa articol: hotnews.ro

