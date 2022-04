Agenția de știri de stat rusa Ria Novosti a difuzat imagini filmate din drona cu uzina Azovstal, ultimul bastion ucrainean ramas in orașul Mariupol. AP nu a putut verifica in mod independent imaginile. Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, i-a declarat joi președintelui Vladimir Putin ca uzina in care se acund sute de soldați ucraineni a fost ”blocata in siguranța” in timp ce restul orașului a fost ”eliberat”, lucra salutat de Putin drept un ”succes”, relateaza AP. Obiectivul declarat al Kremlinului este capturarea Donbasului, regiunea estica, in mare parte vorbitoare de limba rusa, in care…